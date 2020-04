Sommelier werkt bij de boer: "Volgende keer dat ik kool eet, heb ik er een ander gevoel bij"

SLOOTDORP/BROEK OP LANGEDIJK - Het is de zorg van heel veel horeca-ondernemers: hoe kom ik met mijn personeel de corona-crisis door? Restaurant-eigenaar Daniël Bakker pakt het heel creatief aan. Hij steekt met zijn werknemers de handen uit de mouwen op het land van boerenbedrijven.

NH Nieuws/Edward Dekker

Bakker nam begin maart 't Bakkershuys in Broek op Langedijk over, maar kon zijn restaurant amper twee weken later alweer sluiten. Hoewel hij een goedlopende zaak voortzet, valt hij tóch buiten de regeling van de overheid die ondernemers financieel steunt voor gemiste inkomsten. 'Geen omzetdaling' "We hebben een nieuw loonheffingsnummer gekregen. Op dit nummer hebben we voor maart geen omzet gedraaid. Volgens de overheid hebben we dus geen omzetdaling gehad", zo kreeg Bakker anderhalve week geleden te horen. Hij besloot het over een andere boeg te gooien, om zo toch zijn zes personeelsleden te kunnen blijven betalen. Met afhaalmaaltijden ging hem dat niet lukken. Hij stapte in de auto en reed met zijn werknemers langs diverse boerenbedrijven om hun diensten aan te bieden. Met succes.

Ron Bruin, bedrijfsleider in Slootdorp, kon wel wat extra handen gebruiken bij het planten van rode en groene koolplantjes. Normaal werk dat door Roemenen en Polen wordt gedaan. Bruin: "Die mensen gaan in de feestdagen terug naar huis en dan komen ze in het voorjaar terug, maar ze kwamen nu niet terug omdat er corona in de wereld is." En zo kan het gebeuren dat sommelier Jorn van Gelderen van 't Bakkershuys achter een tractor duizenden koolplantjes op een akker in Slootdorp plant. "Kool planten, is niet moeilijker dan het bedienen van mensen in de horeca", aldus Bruin. Van Gelderen: "De volgende keer dat ik groene kool eet, heb ik er wel een ander gevoel bij."

Volgens Bakker snijdt het mes aan twee kanten. "Veel boeren zitten zonder seizoenswerkers en de horeca heeft personeel over. Ik denk dat dit een uitkomst is." Hoe lang het horeca-personeel van 't Bakkershuys zijn geld op de boerenbedrijven in Noord-Holland moet verdienen, durft hij niet te zeggen. "Ik heb echt geen idee wanneer en hoe we weer open kunnen. Het is hardlopen met een blinddoek om."