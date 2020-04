Schaatser Stoltenborg in selectie Jumbo-Visma

"Ik ben blij met het team dat we hebben samengesteld", zegt Orie, sportief directeur van de schaatsploeg. "Alle facetten komen aan bod, zo hebben we schaatsers voor marathons op kunstijsbanen en natuurijs, maar ook mensen die uitstapjes kunnen maken naar de langebaan."

Peter de Vries is aangesteld als ploegleider, Diane Valkenburg als trainer en bewegingswetenschapper. Het team komt uit in de hoogste divisie van het marathonschaatsen en coach Jac Orie heeft de sportieve leiding.

Orie vervolgt: "Ik vind het een geweldige uitdaging om te kijken of we ook in het marathonschaatsen over een aantal jaren tot de topploegen kunnen behoren. De Vries heeft de laatste jaren aangetoond een erg goede ploegleider te zijn, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."

Jumbo-Visma heeft al topteams in het langebaanschaatsen en het wielrennen.