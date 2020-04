Frontale botsing Hilversum, bestuurder naar het ziekenhuis

HILVERSUM - Twee auto's zijn vanmiddag frontaal op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Larenseweg in Hilversum. Een van de bestuurders is na het ongeluk uit haar auto geknipt.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Een vrouw is uit haar auto geknipt omdat ze volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek moeite had met ademhalen. De oorzaak lijkt haar chronische longziekte, maar ze is voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis.

De auto's zijn ter hoogte van de grens tussen Hilversum en Laren op elkaar gebotst. De twee betrokken voertuigen zijn volgens een getuige beiden total loss.

De weg richting Hilversum is inmiddels weer vrijgegeven.