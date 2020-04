Zaandamse vleesverwerker moet personeel alsnog zeven jaar koudetoeslag betalen

ZAANDAM - Een deel van het personeel van de Zaandamse vleesverwerker Hilton Foods Holland kan binnenkort een bedrag bovenop het loon verwachten. In tegenstelling tot het bedrijf zelf, vindt het Gerechtshof in Amsterdam namelijk wél dat het personeel een koudetoeslag hoort te krijgen.

Medewerkers die in een ruimtes werken waar het kouder is dan 12 graden horen volgens de slagers-cao een toeslag van 9,50 euro per week te krijgen. Hilton Food Holland heeft die toeslag in de afgelopen zeven jaar niet betaald, en moet dat van het Gerechtshof nu alsnog doen.

De zaak was twee jaar geleden aangespannen door FNV. Volgens de vakbond komen er zo'n 750 medewerkers in aanmerking voor een vergoeding met terugwerkende kracht.

Het exacte bedrag moet nog worden uitgerekend, maar dat kan inmiddes zijn opgelopen tot meer dan 3.000 euro", aldus een FNV woordvoerder.

In totaal gaat de uitspraak van het Gerechtshof het bedrijf zo'n twee miljoen euro kosten. Het bedrijf levert exclusief aan Albert Heijn.