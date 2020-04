Laatste actie voor behoud Helderse 'Paddestoel': "Het gaat me aan het hart, weg is weg"

DEN HELDER - Een laatste poging om de 'Paddestoel' in de Helderse Beatrixstraat te redden van de sloopkogel: de politieke partij Behoorlijk Bestuur wil een onderzoek naar het behoud van het beeldbepalende restaurant van de voormalige V&D. Het zou niet passen in de herinrichting van de winkelstraat en de verbouw van het warenhuis tot appartementen. "Zonde", vindt BB-fractievoorzitter Sylvia Hamerslag.

"Het is uniek, een stukje cultureel erfgoed voor de stad. Er staat er maar één in Nederland. In Berlijn staat ook zoiets en daar is het een bezienswaardigheid en we willen dat voor deze Paddestoel ook. Het gaat me aan het hart. Er is al zoveel gesloopt en weg is weg."

IJsje

Hamerslag merkt vooral op sociale media en in de reacties op straat dat het leeft: "Voor mij persoonlijk ook. Ik ging er vroeger met mijn vriendin naartoe, in de lunchroom rondhangen. Of als je naar V&D ging, kon je je kinderen zoet houden door ze daar een ijsje te geven."

Voor Woningstichting Den Helder, eigenaar van het pand, is het nog niet duidelijk wat er met de 'Paddestoel' gaat gebeuren. Directeur Robbert Waltmann heeft gemengde gevoelens. "Ik ben hier geboren. Dat ding heeft er altijd gestaan. Ik vind het ook lastig."