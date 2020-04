Waarschuwingsborden bij park Quelderduyn voor het niet houden aan 1,5 meterregel

DEN HELDER - Handhavers van de gemeente Den Helder merkten dat afgelopen weekend te veel jongeren in stadspark Quelderduyn niet voldoende afstand van elkaar hielden en rond elkaar hingen. Daarom zijn deze week waarschuwingsborden in het park gezet.

De gele borden staan bij alle toegangswegen naar het park. Daarop staat de tekst: Let op! Houdt 1,5 m afstand. Is het te druk? Ga weg. U riskeert een boete. "Het doel is om bezoekers, met name jongeren, er nog meer van te overtuigen dat ze zich aan de coronamaatregelen moeten houden: afstand houden en geen groepsvorming", aldus de gemeente.

Ondanks het mooie weer dat in aantocht is, waarschuwt de gemeente nogmaals met klem om er niet op uit te gaan. "De handhavers en de politie zullen scherp toezicht houden, maar doen met klem een beroep op het gezonde verstand van de inwoners van Den Helder. Mocht bij een controle blijken dat er wederom sprake is van overtredingen dan zullen politie en handhavers overgaan tot het uitdelen van boetes. Een boete kan oplopen naar 400 euro."