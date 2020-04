Eredivisieclubs hebben laatste kwart televisiegelden binnen

Volgens het AD gaat het in totaal om een bedrag van 20 miljoen euro. De sportzender doet daarover geen mededelingen. "We hopen de clubs hiermee een belangrijke financiële steun in de rug te geven, in afwachting van hoe de situatie en de maatregelen zich verder ontwikkelen voor de periode na 28 april."

Nieuwe maatregelen

De KNVB is in afwachting van de maatregelen die het kabinet dinsdag aankondigt voor de periode na 28 april. Pas dan is duidelijk of het uitspelen van de competitie een optie is. Voor de clubs is de uitbetaling bij gebrek aan inkomsten zeer welkom. Mocht er al gevoetbald worden, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk zonder publiek gebeuren.