Online gitaarlessen Hans Laduc lopen storm: "40 duizend mensen kijken mijn filmpjes"

HEILOO - Hans Laduc (64) uit Heiloo geeft al decennialang gitaarles in West-Friesland. Die kunnen door het coronavirus niet doorgaan. Nu geeft hij online via Facebook les aan iedereen die wil leren pingelen. Het loopt storm. "Een stadion vol", aldus een ietwat verbaasde en blije Laduc.

Normaal geeft Laduc les op de muziekschool in het Westfriese Andijk. "Maar door de corona zit die nu dicht. Mijn leerlingen volgen nu ook allemaal online bij mij les." Daarnaast is Laduc op Facebook een initiatief begonnen. "Ik zag beelden van de IC en de artsen die daar werken en ik dacht ik wil ook wat doen. Nu kan ik gitaar spelen en waarom niet mijn talent weer online delen met wie gitaar wil leren spelen?" Regelmatig verschijnen er op Facebook lessen met verzoekliedjes. Van 'Smoke on the water' van Deep Purple tot 'Amazing Grace:' Hans draait er zijn hand niet voor om. "Ik geniet van reacties, zoals iemand die mij bijvoorbeeld via social media schrijft: ik heb eelt op mijn vingers gekregen van het spelen."

Hans Laduc geniet van het online spelen, maar 'er gaat niks boven persoonlijk contact', zegt hij. "Er komen hier ook nog wel enkele cursisten, maar dan wel op anderhalve meter afstand en als ze kuchen komen ze er niet in. Laatst was er een cursist met een fantastische Gretsch-gitaar, daar wil ik dan het liefste even op spelen, maar nee, iedereen gebruikt uit veiligheid zijn eigen gitaar." Laduc verwacht ook na het coronatijdperk online les te geven. "Ik zag dat al in Amerika waar mensen op het platte land helemaal geen gitaarleraar in de buurt hebben: het is daar heel normaal. Hoe lang ik dit blijf doen? Totdat ik er bij neerval." Voor beginners heeft hij nog een tip: "Probeer niet al te spelen als die beroemdheid of die ster. Doe het op je eigen niveau en wordt daar stap voor stap beter in. Ik zelf wil de beste gitarist worden die ik kan worden. De beste versie van Laduc."