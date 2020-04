AZ-verdediger Leeuwin moet creatief zijn om kinderen te vermaken

ALMERE - Ramon Leeuwin merkt dat er weer geleidelijk structuur in zijn leven komt. "Normaal gesproken ga ik 's ochtends naar mijn werk en gaan de kinderen naar school of het kinderdagverblijf. Mijn vriendin en ik moeten dat nu zelf doen", zegt de AZ-verdediger in een 'vodcast' (kruising tussen een video en een podcast) van de Alkmaarders.

Pro Shots / Erik Pasman

Vanuit de club krijgt Leeuwin schema's om fit te blijven. "In verschillende apps houden we contact. De eerste twee à drie weken moesten we trainen aan de hand van een schema. Het schema is nu iets versoepeld, omdat het langer gaat duren voor we weer beginnen. We moeten vooral veel lopen, krachttraining en core-oefeningen uitvoeren die we normaal op de club deden." Daarnaast hebben de spelers een hometrainer gekregen om fit te blijven. Tekst gaat door onder de video

Transfer Afgelopen winter meldden de Alkmaarders zich bij Leeuwin die destijds nog speler was van het Deense Odense BK. Hij hoefde er vervolgens niet lang over na te denken. "Ik was met mijn gezin naar Curaçao. Ik werd uit het niets door mijn zaakwaarnemer gebeld. Als hij belt tijdens mijn vakantie is het serieus."

"Ik was er vrij snel uit", vertelt de verdediger. "Ik hoefde niet per se terug naar Nederland, ik had het goed naar mijn zin. Ik zou niet voor elke club terugkomen. Hoe AZ op dit moment presteert, daar wil ik graag bij horen."

