Taalachterstand maakt lessen op afstand extra uitdaging voor nieuwkomers

Linda Duin uit Anna Paulowna is docent bij Schakel aan Zee in Den Helder: "Ik geef les aan anderstalige nieuwkomers", vertelt ze in haar woonkamer. Voor haar staat haar laptop klaar om een nieuwe schooldag te beginnen. "Het is hier wel heel stil. Normaal wordt er heel veel gepraat in mijn klas."

Het is woensdagmorgen, langzaam aan loggen de leerlingen in. "Ze komen overal vandaan, Syrië, Afghanistan, Libanon. Ik mis het erg dat ik ze niet kan zien. Dat ik niet kan zien hoe het met ze gaat", vertelt Duin die de leerlingen, die tussen de 15 en de 19 jaar oud zijn, 'Alfabetisering' geeft."

Drempels

Met alle geduld van de wereld wacht ze tot de groep compleet is, vanmorgen checken er zo'n elf leerlingen in voor extra uitleg over de leerstof. Voor Duin is het niet alleen lastig werken omdat nog lang niet iedereen het Nederlands goed beheerst: "Sommigen hebben ook geen goede wifi of kunnen niet omgaan met digitale devices. Dat is dan wel een hele uitdaging."

Via videogesprekken worden de leerlingen ondertussen bijgepraat over de opdrachten van die dag. Het jeugdjournaal staat, zoals elke dag, op het programma en ze moeten aan de slag met het woord 'park'. "Ik laat ze ook altijd iets maken waarmee ze laten zien hoe het met ze gaat. Dit meisje heeft een smiley gestuurd. Ik ben blij dat het goed met haar gaat."

Voor de studenten zelf is het op afstand leren ook een flinke uitdaging. Het kan niet anders dan dat ze achterstand oplopen, vreest Duin: "Daar komen we niet onderuit. Ze zijn vooral met de digitale kant van het verhaal bezig, maar het echte samenwerken in de klas: dat is gewoon echt een gemis."

Weer naar school

Duin hoopt dan ook dat de lessen weer snel kunnen beginnen op school: "Voor de leerlingen zou het gewoon veel beter zijn. Dat zal natuurlijk stap voor stap moeten gebeuren voor de veiligheid." Als de leerlingen weer weten wat ze moeten doen, kan Duin alvast aan de slag met de volgende les: "Ik ben heel blij met mijn collega die als onderwijsassistent via whatsapp ook de leerlingen kan helpen. Ze kunnen altijd vragen stellen."

Het videogesprek is afgelopen en één voor één gaan de leerlingen aan de slag: "Heel veel plezier en succes!", roept Duin naar haar laptop. "Dankjewel!", klinkt er aan de andere kant, "Tot snel!"