Stilte in Marken zorgt voor een reis terug in de tijd: "Gemengde gevoelens"

De ongewone situatie heeft twee kanten volgens Cees van Altena, voorzitter eilandraad Marken: "Ik begrijp de maatregel, het gaat om de gezondheid van de mensen, maar het heeft nadelige effecten op de horeca en MKB bedrijven."

Gebruik je verstand

Dat de dagjesmensen wordt geadviseerd om thuis te blijven is niet heel opmerkelijk. De straten in Marken zijn namelijk erg smal. Het is moeilijk om voldoende afstand te houden. van Altena is bang dat door het tonen van de lege straten mensen denken dat het toch juist leuk is om langs te komen. “Gebruik je gezonde verstand en luister naar de overheid.”, aldus van Altena. De parkeerplaats van Marken is in ieder geval afgesloten tot 28 april.