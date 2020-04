Oud-gedeputeerde Bart Heller voorgedragen als wethouder Hilversum

Bart Heller wordt volgende maand, op 6 mei, voorgedragen aan de gemeenteraad en krijgt de portefeuille natuur en groen, wonen, milieu, energie en klimaat.

Heller is geen onbekende in de Hilversumse politiek. Voor de eeuwwisseling was Heller ook al wethouder in Hilversum, toen de jongste ooit. Later was hij gedeputeerde in Noord-Holland, ook met natuur en milieu in zijn portefeuille.

Heller werkt nu als 'teammanager dienstverlening' voor de gemeente Westland, maar woont nog altijd in Hilversum.

College weer compleet

Met de komst van Heller moet het Hilversumse college van burgemeester en wethouders straks weer compleet zijn. Gisteren werd Gerard Kuipers al benoemd tot wethouder namens D66, als opvolger van de ook vertrokken Wimar Jaeger.