Amsterdamse muzikant vat tour samen op shirt: zeventien shows 'cancelled'

AMSTERDAM - Waar de ene artiest deze crisis in een hoekje zit te huilen, probeert de andere er het beste van te maken. In die laatste categorie valt de Amsterdamse singer-songwriter en gitarist A.M. Sam. Ook hij zag al zijn optredens in het water vallen, maar verkoopt nu wel t-shirts waarop de harde realiteit van zijn tour is samengevat: 'cancelled'.

A.M. Sam

Dat het een grappig shirt is, wist hij wel. Maar dat het zoveel aandacht zou krijgen, had hij niet verwacht. "Het voelt een beetje alsof ik een nieuwe single uitbreng", vertelt Sam Hoogstraten (23) telefonisch aan NH Nieuws. "Kreeg m'n muziek maar zoveel aandacht." Hoe het idee voor het shirt is ontstaan, laat zich eenvoudig raden. "Alle shows werden gecanceld", vertelt hij over de gevolgen van de coronacrisis voor z'n agenda. "De hele tour is aan gort geholpen."

Quote "Wat de shirts zo mooi maakt, is een soort gedeelde pijn" A.m. Sam

De wens om als merchandise shirts te laten bedrukken, was er al langer. De vraag was wat er op moest komen te staan. "Een paar dagen geleden belde mijn manager Adriaan Pels met het idee om achter alle optredens van de tour 'cancelled' te laten drukken. Dat hebben we gedaan, met 'The Flying Start Tour 2020' erboven'. Universele boodschap De kracht van het shirt zit volgens Sam in de universele boodschap. "Je zou er in deze periode de naam van iedere artiest boven kunnen zetten", legt hij uit. "Wat de shirts zo mooi maakt is een soort gedeelde pijn." De shirts zijn sinds vanochtend te koop. "Binnen een half uur waren er zeven verkocht, maar we zijn inmiddels alweer een paar uur verder." Omdat het shirt heel duidelijk maakt wat deze periode voor artiesten betekent, deinzen sommige fans even terug. "Maar daarna bestellen ze het wel." Wie het shirt koopt, krijgt er zijn nieuwste single Money bij. Daarover gesproken: het shirt kost 15 euro.