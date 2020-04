Haarlemmermeer SP Amstelveen bezorgd: 'Onvoldoende beschermende kleding in verzorgingshuizen'

AMSTELVEEN - Volgens SP-raadslid Marina Casadei wordt er in de Amstelveense verzorgingstehuizen onvoldoende beschermende kleding gedragen. In totaal zijn er bij de verschillende instellingen in Amstelveen al tien mensen overleden aan het coronavirus . In de hoop maatregelen af te dwingen, stelde Marina schriftelijke vragen aan de verantwoordelijk wethouder.

De belangrijkste vragen in de brief aan wethouder van Ballegooijen gaan over het aantal besmettingen van zorgpersoneel binnen de gemeente en over de genomen en te nemen beschermingsmaatregelen. "Je ziet eigenlijk niemand meer, mag niet op bezoek terwijl verplegend en verzorgend personeel op heel veel verschillende afdelingen komen en heel veel verschillende mensen zien. Ze werken zonder bescherming en komen ook in de supermarkten. Daar klopt iets niet." Marina maakt zich duidelijk zorgen over de huidige werkwijze. Veel medewerkers doen zelf het nodige om besmettingen te voorkomen."Een medewerker hier in 'T Huis Aan De Poel, om maar een voorbeeld te noemen, doet schone kleren aan, neemt een setje schone kleren mee en als haar dienst is afgelopen doet ze haar kleding uit." Deze medewerkster doet dan thuis direct haar werkkleding in de wasmachine om elk risico uit te sluiten, maar de verzorgingstehuizen kunnen niet garanderen dat alle medewerkers zo secuur zijn.

Brentano Een van de grootste organisaties met verpleeghuizen in Amstelveen is Brentano. Dat is onder andere de overkoepelende organisatie van 'T Huis Aan De Poel. Brentano-directeur Lies Zuidema licht toe waarom er voor gekozen is om niet al het personeel met bijvoorbeeld mondkapjes en beschermende pakken te laten werken. "Zeker als je het hebt over mensen met dementie is het belangrijk dat ze je blijven herkennen dus dan wil je ook geen beschermende middelen als dat niet nodig is." In lijn met RIVM Binnen de huizen van Brentano wordt dus alleen met beschermende kleding en middelen verzorgd als er sprake is van een (mogelijke) besmetting. Volgens Zuidema is dat ook in lijn met de door de RIVM voorgestelde maatregelen. Casadei gaat nog niet bij de pakken neerzitten en hoopt dat de wethouder alsnog kan bijdragen aan betere bescherming voor al het zorgpersoneel. "Zijn netwerk en connecties raadplegen om te kijken: hoe gaan we er voor zorgen dat deze mensen hun werk veilig kunnen doen?" Wethouder van Ballegooijen zal op korte termijn reageren op de vragen van de SP.