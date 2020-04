Winkelcentrum Schooten Plaza viert in bescheiden setting 50-jarig bestaan

Supermarkteigenaar Jacco Kat presenteerde deze week het door Leo Huisman en Cees Rondèl geschreven jubileumboek. "Wij hebben het boek laten ontwerpen, omdat we volgende week ons 50-jarig jubileum vieren", zegt Kat tegen mediapartner Regio Noordkop. "Naar aanleiding daarvan wilden we al het fotomateriaal in boekvorm uit te brengen. In de loop der tijd is er natuurlijk aardig wat verzameld en georganiseerd in het winkelcentrum."

De bouw van het winkelcentrum is in 1969 gestart en een jaar later werd het geopend. Het jubileumboek is bij de meeste winkeliers voor 5,95 euro te koop. De geplande feestweek hopen de organisatoren te kunnen verplaatsen naar de eerste week van september.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: