HV Aalsmeer haalt jeugdinternational Thomas Houtepen

"De overstap is niet gegaan zoals dat normaal gebeurt", aldus Houtepen tegen NH Sport. "Dan train je even mee met de club en spreek je face to face met de mensen. Maar ik ken iedereen bij de club, dus dat zat wel goed." De 17-jarige wilde graag een overstap maken naar de eredivisie. Via zijn zaakwaarnemer kwam hij bij Aalsmeer terecht: "Het voelde vertrouwd en goed."

Oranje onder 18 jaar

Houtepen traint normaal gesproken op de Handbal Academie. Verder maakt hij deel uit van Oranje onder 18 jaar. Nu houdt hij zich thuis fit.

Eerder deze maand trok Aalsmeer de 24-jarige rechterhoekspeler Tom de Bruin aan. Hij keert terug van het Duitse DHK Flensborg.