Gemeente Medemblik breidt dienstverlening voor ondernemers uit met corona-loket

Het corona-loket is het resultaat van de ambitie van de gemeente om de dienstverlening naar ondernemers de komende jaren een impuls te geven. Die ambitie is vastgelegd in het lokaaal economisch uitvoeringsprogramma, waar de gemeenteraad gisteravond mee instemde.

Het economisch uitvoeringsprogramma wordt samengesteld door de gemeente en lokale ondernemers. Met dit programma wordt gezorgd voor een duurzame economie op langere termijn. Een van de belangrijkste punten in het programma is verduurzaming.

"Ondernemers maken zich zorgen"

Door de coronacrisis is het algemene ondernemersloket bij de gemeente uitgebreid naar het speciale ondernemersloket Corona. Vragen die bij lokale ondernemers leven kunnen hier worden beantwoord. Dit kan gaan om maatregelen die getroffen moeten worden om besmetting te voorkomen tot vragen over de financiële maatregelen.

"De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor ondernemers zelf, hun personeel en hun bedrijven", licht wethouder Harry Nederpelt toe. "Veel ondernemers maken zich zorgen. Ook zetten ondernemers zich in om de landelijke maatregelen uit te voeren om besmetting tegen te gaan. We hopen natuurlijk dat de huidige situatie zo kort als mogelijk duurt."