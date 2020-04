Unieke online inloopavond voor bestemmingsplan Noord-Scharwoude

Het gaat om het gebied rondom de Industriestraat, waar straks zo'n 77 woningen worden gebouwd. Donderdag 23 april wordt tussen 18:00 en 20:00 uur de digitale inloopavond georganiseerd.

Online inloopavond

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een fysieke inloopavond te organiseren. Als alternatief is daarom gekozen voor een videochat via Zoom. Wie mee wil doen kan zich voor 22 april per mail aanmelden. Daarna verschijnt de inlogcode met een korte gebruikshandleiding.

Ondertussen loopt de realisatie van de appartementen in Fase 6 en 7 op schema. De zesde fase is in aanbouw en de appartementen van fase 7 waren snel uitverkocht.