Traumahelikopter ingezet na ernstig ongeluk in volkstuin Bergen

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt voor een ongeval in een volkstuintje op het Molenweidtje in Bergen.

Op een volkstuincomplex kwam een man tijdens het losmaken van grond met een tuinfrees, onder het apparaat terecht.

Omdat hij niet zelf onder de tuinfrees vandaan kon komen, werd de hulp van de brandweer ingeschakeld. Brandweerlieden hebben de man uiteindelijk kunnen bevrijden.

Naast het complex is een traumahelikopter geland. Na de eerste hulpverlening, werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is.