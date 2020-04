Hoorn onthult plaquette voor Joodse slachtoffers van Tweede Wereldoorlog

HOORN - Precies 78 jaar geleden werden Horinezen met Joodse afkomst gedwongen om in de trein te stappen. De trein vertrok naar Amsterdam en hun reis eindigde uiteindelijk in een concentratiekamp waar ze allemaal werden vermoord. Vandaag wordt ter nagedachtenis van deze slachtoffers een plaquette onthuld bij het NS-station in Hoorn.

Burgemeester Jan Nieuweburg zal samen met Eddy Boom, voorzitter van Comité 40-45 Hoorn, de plaquette vandaag onthullen. Vanwege het coronavirus gebeurt dit zonder publiek.

Baby Hansje

Op de plaquette staan de namen van 16 Joodse oorlogslachtoffers. De oudste was 62 jaar en de jongste slechts zes maanden oud. Baby Hansje werd in gevangenschap geboren. Ook de naam van de toen 18-jarige Leo Vleeschdraager staat er op, een jonge brood- en banketbezorger die altijd fluitend door de stad fietste. Samen met zijn moeder werd hij vermoord in kamp Sobibor.

Geen publiek

Door het coronavirus kan er geen publiek aanwezig zijn, daarom is de onthulling terug te zien via de website van Vrijheid in Hoorn en zal vanavond een reportage te zien zijn op deze site en op de tv-zender van mediapartner Weeff.

Eddy Boom is blij dat er, ondanks het coronavirus, op deze manier toch aandacht voor is: "Herdenken en vieren van vrijheid is zo belangrijk. In de Tweede Wereldoorlog werd het Joden verboden naar cafés en andere openbare plekken te gaan. Cynisch genoeg is dat nu voor ons beter invoelbaar dan ooit, maar toen was de situatie nog zoveel verschrikkelijker."