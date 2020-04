Tegenpolen Bert (81) en Dick (74) kiezen eigen weg door coronacrisis

BEVERWIJK/SANTPOORT-ZUID - Bert Molkenboer (81) uit Beverwijk is wars van alle opgelegde beperkingen gedurende de coronacrisis. Dick Molevelt (74) uit Santpoort-Zuid volgt daarentegen trouw alle adviezen en blijft zoveel mogelijk binnen. Beiden zijn uitgesproken over hoe ze zich door de crisis heen manoeuvreren.

NH Nieuws

Bert Molkenboer woont in een appartement, vlak bij winkelcentrum Wijkerbaan in Beverwijk. Zijn kijk op het 'nieuwe normaal', is vooral te blijven doen wat hij al jaren deed. "Ondanks corona moet je gewoon doorgaan met leven", is hij stellig tegenover NH Nieuws. "Wat moet je dan? Binnen gaan zitten? Als je thuisblijft dan verpauper je gewoon; ik kan het ook niet, want ik moet er gewoon uit. En zo lang je op anderhalvemeter blijft, dan is het toch gewoon goed", aldus de uitgesproken Beverwijker. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Dick Molevelt vindt de gedachte om er nu op uit te gaan juist een egoïstische. De Santpoorter denkt dat er daardoor een te groot risico op verspreiding van het coronavirus ontstaat, en komt dan ook nagenoeg de deur niet meer uit. "Luister, ik zou het ook leuk vinden om weer te gaan winkelen", vertelt hij. "Vooral als het mooi weer is, maar het is nu gewoon even niet anders." Molevelt, die ook NH Nieuws-panellid is, belt wat vaker met mensen uit zijn omgeving. "Ik heb een kennis in Zaandam waarvan ik weet dat hij eenzaam is. Die bel ik dan even. Verder schrijf en verstuur ik veel kaarten, vast en zeker dat die voor de nodige steun kunnen zorgen. Dus vervelen doe ik mij nu ook niet. We zullen alleen wel - als dit allemaal achter de rug is - vermoedelijk weer op knuffelcursus moeten gaan. Dat zijn we dan wel verleerd", besloot hij met een lach.