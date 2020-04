GVB-handhaver aangerand door groep mannen op station Bijlmer Arena

AMSTERDAM - De politie heeft in Bureau 020, het opsporingsprogramma van AT5, beelden getoond van een man die ervan verdacht wordt, samen met een groep andere mannen, een vrouwelijke handhaver van het GVB te hebben aangerand. Het is druk op het station begin december door de uitloop van twee evenementen. De handhaver is bezig alles in goede banen te leiden als ze opeens wordt ingesloten en betast.

De Johan Cruijff Arena loopt uit, de competitiewedstrijd Ajax - Willem II is net afgelopen en het is druk in het gebied rond het stadion. In de Ziggo Dome heeft de Utrechtse band Kensington opgetreden, ook die bezoekers banen zich een weg richting huis. Het zijn drukke momenten voor de handhavers van het GVB om alle mensen in goede banen te leiden, ook het slachtoffer is er druk mee op vrijdagavond 6 december.

Op een gegeven moment merkt de vrouw dat ze wordt ingesloten door een groep mannen op het station, ze voelt vervolgens hoe de groep haar betast. "Ze kon geen kant op," zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Ze probeert de aandacht van haar collega's te trekken, maar dat gaat lastig door de drukte. Beveiligers zien opeens dat ze in de problemen zit, maar de mannen zijn er dan al vandoor.