Nieuw contract voor Alex Pastoor in Oostenrijk

In het reguliere seizoen van de hoogste competitie in Oostenrijk, die uit twaalf clubs bestaat, eindigde Altach op de achtste plaats. De ploeg van Pastoor moet nu met vijf andere clubs in de play-offs om lijfsbehoud spelen. Vanwege de coronacrisis ligt de competitie echter al een tijdje stil. Het is de bedoeling dat de clubs volgende week in kleine groepjes weer kunnen beginnen met trainen.