Stedelijk Museum Alkmaar lanceert thuismuseum

ALKMAAR - Het s tedelijk Museum Alkmaar mag dan gesloten zijn, online is het museum juist toegankelijker dan ooit. Deze week lanceert het museum in Alkmaar 'thuismuseum'.

Via de website deelt het museum filmpjes van medewerkers achter de schermen, educatieve opdrachten, lessen voor het onderwijs, links naar creatieve kunst op social media en audiowandelingen langs virtuele tentoonstellingen.

Een van deze virtuele voorstellingen is het fotodagboek van beeldend kunstenaar en fotograaf Allard Kaai. Hij neemt de kijker in vijf verschillende beelden mee in quarantainetijd.

Vanaf 20 april doet het museum online mee aan de landelijke Museumweek met de topstukken uit de tentoonstelling over 75 jaar vrijheid. Deze tentoonstelling is van 25 april tot en met Bevrijdingsdag 5 mei in een dagelijkse serie te volgen via Instagram, Twitter en Facebook.