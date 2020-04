Noord-Hollandse supermarkten hebben nog altijd een hogere omzet

"Deze week hebben we ongeveer acht tot tien procent meer omzet", zegt Aart van Haren, directeur van Vomar. En omdat deze omzet gelijkmatig is, kan het bedrijf dit aan. "We hebben het ook gewoon nodig om de extra uren op te vangen die bijvoorbeeld nodig zijn om alles schoon te maken." Op dit moment worden in de 69 winkels 8.000 meer uren gemaakt om de winkels schoon te maken.

Meer personeel

Om de extra drukte aan te kunnen, heeft Vomar wat meer personeel aangenomen voor in de distributiecentra. In de winkels wordt het opgevangen met de mensen die daar al werkten. "We hebben veel schoolgaande jeugd in dienst, die hebben nu zeeën van tijd. Ze werken nu meer dan ze anders zouden doen. Zij hebben nu iets te doen en ze verdienen eraan. En wij zijn er ook mee geholpen", zegt Van Haren.

Gezonder

Deen ziet dat er meer vlees, groente, vis en kruiden worden gekocht. Bij Vomar valt ook op dat er meer groente wordt gekocht. "Er wordt meer gezond gegeten. Fruit en groente gaat wel echt heel goed", aldus Van Haren. Toch zijn er ook nog ongezonde gewoonten. Vomar verkoopt ook meer sterke drank. Omdat de kroegen dicht zijn wordt er ook meer pils, speciaalbier en wijn gedronken.

Allebei de supermarkten zien ook dat er meer gebakken wordt. Bakproducten vliegen als warme broodjes te supermarkt uit.