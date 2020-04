Kinderen uit arme gezinnen krijgen speciale 'sport- en speltas' om zich mee te vermaken

DEN HELDER - Om ervoor te zorgen dat kinderen in armere gezinnen in de Kop van Noord-Holland zich ook kunnen vermaken met eigen speelgoed, heeft Team Sportservice gisteren honderden zogeheten 'sport- en speltassen' gevuld. In deze tassen zit onder andere stoepkrijt, een voetbal en een frisbee. Ook zitten er tips in om creatief te spelen.

Team Sportservice

De meedoentassen zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. "Onze bewegingsconsulenten maken elke week online beweegprogramma’s voor kinderen en voor ouderen", zegt regiomanager Marloes Smit van Team Sportservice. "Voor de kinderen is dit onderdeel van het lespakket van scholen. Maar er zijn ook gezinnen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat zij sport- en spelmateriaal in huis hebben. Hoewel alle oefeningen kunnen worden gedaan met huis-, tuin- en keukenspullen stimuleert buitenspeelgoed veel meer."

Zodoende bedacht het team de gratis meedoentasjes. Met dank aan vele sponsoren konden die gisteren worden gevuld. Vierhonderd zijn voor arme gezinnen in Den Helder, driehonderd voor gezinnen in Schagen en Hollands Kroon. Naast het speelgoed zitten er ook tips in, zowel om creatief te kunnen spelen als voor de ouders om gezond en betaalbaar te kunnen koken. "Als je zes weken thuis zit, is het ook wel eens leuk om nieuw speelgoed te krijgen om mee te spelen", zegt Jordy van Kesteren, buurtsportcoach team Sportservice Den Helder. Gezinnen die financieel gezien moeten rondkomen van bijstandsniveau, kunnen de meedoentas aanvragen via de site van Team Sportservice Schagen Hollands Kroon. Voor inwoners uit de gemeente Schagen kan dat via dit aanmeldformulier, inwoners van Hollands Kroon mogen daarvoor dit formulier invullen. Ook kan het telefonisch via 0224-214774. De tasjes worden door Team Sportservice bij de mensen thuisgebracht. Van Kesteren: "Mocht je onverhoopt niet thuis zijn, dan komen we op een andere keer langs." Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: