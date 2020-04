Verpleegkundigen vloggen vanuit Dijklander Ziekenhuis: "Het zijn intensieve weken"

Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Verpleegkundigen Talitha en Yoandi vloggen vanuit de Covid-afdeling van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend.

De twee vertellen in hun vlog dat het hele intensieve weken zijn in het ziekenhuis. Ze krijgen daarom hulp van collega's van andere afdelingen. "Zelfs collega's van de poliklinieken komen ons helpen," vertelt Talitha. "Dit geeft veel saamhorigheid."

Door de vele patiënten werken ze nu samen met collega's die ze soms nog helemaal niet kennen. "Maar aan het eind van de dag heb je het gevoel alsof je al jaren samenwerkt," zegt Yoandi.

Denken aan de familie

De verpleegkundigen zorgen niet alleen voor de patiënten, maar denken ook nog aan hun familie. Zo belde Talitha samen met een man, die net ontslagen was van de IC, zijn vrouw op via videobellen. "Zo proberen we het ook voor de families zo fijn mogelijk te maken."

De twee houden de moed er ieder geval in. "Ondanks dat we er nog lang niet zijn, gaan we door en gaan we met veel plezier naar ons werk," zegt Yoandi.