Nieuw leven voor oude bruggen bij natuurbegraafplaats in Koedijk

KOEDIJK - Twee oude bruggen uit recreatiegebied Geestmerambacht krijgen een nieuw leven in Geestmerloo, het nieuwe natuurpark in Koedijk. In het park komt ruimte voor een natuurbegraafplaats. Een van de bruggen is deze week herplaatst.

Duurzaam graf

Het is de eerste natuurbegraafplaats in Noord-Holland. Volgens de organisatie stijgt de vraag naar deze duurzame manier van begraven. De kleding van de overledene, een lijkwade, kist, urn of mand is gemaakt van natuurlijk afbreekbaar materiaal. Gedenktekens en grafaanduidingen worden gemaakt in de vorm van een boomschijf met inscriptie, schrijft de organisatie op hun website.

Bij natuurbegraven is er daarnaast genoeg ruimte voor eigen invulling, zoals het zelf uitkiezen van een plek aan het water of bij een boom. Daarbij is eeuwige rust gegarandeerd, de graven worden niet geruimd. Naar verwachting zal het park deze zomer klaar zijn.