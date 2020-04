Museum van de Twintigste Eeuw start vanaf vandaag met Museum-TV

HOORN - Het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn start vanaf vandaag met een magazine-achtig televisieprogramma onder de naam Museum-TV, of kortweg M-TV. In een wekelijkse show gaan directeur Hans Stuijfbergen en zijn rechterhand Wim van de Water in op actuele West-Friese zaken met gasten, rubrieken en reacties van kijkers.

Vanwege de coronacrisis is het museum in Hoorn gesloten. Maar om net als andere musea in de buurt een online tour te geven, daar had directeur Stuijfbergen niet veel trek in. Als alternatief werd M-TV bedacht.

"We hebben een klein stukje museum omgebouwd tot studio en gaan op vrijdagen vanaf 17.00 uur live op Facebook uitzenden", aldus de directeur. "Daarna kun je het programma via onze pagina terugzien. Maar we willen eerst live uitzenden, zodat kijkers direct kunnen reageren."

Aandacht vragen voor problemen

Als eerste gasten komen René van den Boeke van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik langs en José Linders van WarenhuisHoorn. Verder is er een museumquiz, wordt er een object uit het Museum van de Twintigste Eeuw besproken en komen er kijkersvragen binnen die door de presentatoren en gasten beantwoord kunnen worden.

"Er zijn zeker nu voldoende interessante gasten en onderwerpen. Je ziet ook allerlei mooie initiatieven om elkaar te steunen en we willen ook aandacht vragen voor problemen die in deze onzekere tijden ontstaan", zegt Stuijfbergen. "We hopen dat het programma aanslaat en misschien wordt het dan wel een blijvertje en kunnen over enige tijd onze museumbezoekers de uitzending bijwonen."

Beroep gedaan op steunmaatregelen

De deuren van het museum blijven in ieder geval tot en met 28 april gesloten. Het museum heeft bij de overheid een beroep gedaan op enkele steunmaatregelen, maar hoopt zo snel mogelijk weer open te kunnen en bezoekers te ontvangen.