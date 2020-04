Burgemeester Halsema: "Vier Koningsdag, maar blijf binnen"

"Het is niet anders: dit jaar vieren we Koningsdag voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog thuis", schrijft Halsema. "Er mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen."

Beste Amsterdammers,

Het is volop lente, en onder normale omstandigheden zouden we in deze tijd uitkijken naar die bijzondere dagen die we jaarlijks met het hele land beleven: Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Iedereen zal begrijpen dat deze evenementen en herdenkingen niet kunnen doorgaan in de vorm die we gewend zijn.

Maar we kunnen natuurlijk wel iets doen: we mogen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zeker in deze voor velen zo moeilijke tijd is het belangrijk en waardevol om de doden te herdenken, stil te staan bij de bevrijding van ons land 75 jaar geleden, en Koningsdag te vieren.

Dus laten we samen doen wat mogelijk is om er thuis een paar bijzondere dagen van te maken.

Koningsdag, 27 april

Het is niet anders: dit jaar vieren we Koningsdag voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog thuis. Er mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen.

Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. In Amsterdam geldt een vaarverbod voor de grachten in het centrum. Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Dus wat gaan we doen? Wat mij betreft alles wat we met elkaar kunnen bedenken, zodat we er dit jaar thuis een feestelijke dag van maken.

Livestreams van optredens, ‘balkoningsdag’, digitale vrijmarkten, online bingo’s, quizzen en prijsvragen, een creatief eerbetoon aan ons zorgpersoneel: het kan allemaal. Laagdrempelig, gratis en gezellig: helemaal in de sfeer van Koningsdag dus.

Heeft u een initiatief voor Koningsdag 2020 – de thuiseditie? Deel het op www.wijamsterdam.nl. Hier brengen we mensen en activiteiten samen om er een onvergetelijk feest van te maken.

Dodenherdenking, 4 mei

De Dodenherdenking is voor veel mensen in Nederland een zeer belangrijk moment in het jaar. Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. Dat maakt het extra pijnlijk dat de herdenking niet op de traditionele manier kan plaatsvinden.

In plaats van samen de doden te herdenken op verschillende plekken in de stad, herdenken we dit jaar thuis. De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam wordt zoals ieder jaar live uitgezonden door de NOS. Het is dit jaar de enige herdenking in de stad.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het Nationaal Comité roept alle blazers van Nederland op om het Taptoe signaal om 19.58 uur mee te spelen vanuit huis, en nodigt iedereen uit om na de twee minuten stilte het Wilhelmus thuis mee te zingen.

Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam spreekt Arnon Grunberg in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht uit. Simone Kleinsma zingt in De Nieuwe Kerk een lied, begeleid door een klein ensemble van het Metropole Orkest. Ook deze activiteiten vinden plaats zonder publiek en kunt u thuis via de televisie meemaken.

Bevrijdingsdag, 5 mei

Het is op 5 mei precies 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Normaal gesproken een reden om deze dag nog uitbundiger dan anders te vieren. Dat kan helaas niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis.

Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam online of via social media te volgen. En door met elkaar te delen welke gedachten en emoties u heeft bij ‘75 jaar vrijheid’. Ook voor Bevrijdingsdag geldt: wilt u iets organiseren, deel het op www.wijamsterdam.nl.

Houd vol!

We leven al weken in bijzondere en voor velen van u moeilijke omstandigheden. Het is een situatie die het uiterste van ons vraagt. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die direct of indirect getroffen is door het coronavirus, of door de beperkingen waarmee we tot nader order moeten leven.

In het belang van onze gezondheid en de gezondheid van onze naasten en landgenoten moeten we volhouden en sterk zijn, voor onszelf en voor elkaar. Door verstandige keuzes te maken kunnen we levens redden en ervoor zorgen dat we stapje voor stapje weer uit deze crisis komen.

De regels zijn eenvoudig en bij iedereen bekend: blijf thuis, school niet samen, ga alleen het huis uit om boodschappen te doen of een ommetje in de buurt te maken, en houd altijd 1,5 meter afstand. Dit geldt ook op Koningsdag. Dit geldt ook op 4 en 5 mei.

We vertrouwen erop dat u het hoofd koel houdt en de juiste beslissingen neemt, maar we zullen streng optreden tegen mensen die zich niet aan de regels houden. Er zijn in onze regio al honderden boetes uitgeschreven, en als het nodig is gaan we daar mee door. Gelukkig houden verreweg de meeste mensen zich aan de regels, en weten ze ook waarom ze dat doen.

Ik wil u bedanken voor uw discipline, uw begrip en uw geduld. Alleen samen komen we deze crisis te boven. Het is goed om te zien dat moeilijke omstandigheden ook het beste in mensen naar boven brengt.

Mensen helpen elkaar, met kleine en grote initiatieven. Mensen houden rekening met elkaar. En mensen verzinnen creatieve manieren om het dagelijks leven dragelijker, leuker en mooier te maken.

Laten we die energie en die creativiteit gebruiken om Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag recht te doen. Laten we er samen een paar gedenkwaardige dagen van maken.

Ik wens u alle goeds.

Femke Halsema

Burgemeester van Amsterdam