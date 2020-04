Twee verdachten Hilversumse steekpartij nog spoorloos: politie geeft beelden vrij

HILVERSUM - Er wordt nog altijd gezocht naar twee verdachten van de steekpartij aan de Hilversumse Kleine Drift een maand geleden. De politie heeft meer details en beelden vrijgegeven in de hoop de verdachten alsnog te kunnen pakken.

De steekpartij vond plaats op maandag 16 maart. Het slachtoffer had even voor het voorval ruzie met de twee verdachten. Om nog onbekende reden kreeg het drietal het met elkaar aan de stok.

Dat liep eerst nog goed af, maar een half uurtje later ging het alsnog fout. De twee mannen kwamen met een auto terug. Ze stappen uit en gaan op zoek naar de man waar ze even daarvoor ruzie hebben gehad. Als ze hem vinden, steekt een van de twee verdachten in op de Hilversummer. De verdachten rennen weg en laten het slachtoffer gewond achter.

De politie heeft na de steekpartij nog lang gezocht naar de verdachten, maar niet gevonden. Er wordt nu gezocht naar de twee mannen. De politie heeft beelden vrijgegeven waarop de verdachten redelijk goed te zien zijn.