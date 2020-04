Zondag live: marathoninterview van twaalf uur over coronacrisis

HAARLEM - Onder de noemer 'Haarlem105 verslaat corona' verzorgt de Haarlemse omroep zondag een radiomarathon over de coronacrisis. De uitzending wordt gemaakt in samenwerking met ZFM Zandvoort en NH Nieuws. De radiomarathon is ook live te zien op de site van NH Nieuws.

'Haarlem105 verslaat corona' bestaat tussen 9:00 uur en 21:00 uur grotendeels uit interviews met bekende Haarlemmers, afgewisseld met Haarlemmers uit de wereld van zorg, welzijn en onderwijs.

Aanjager van de uitzendig is de Haarlemse journalist Frénk van der Linden. Hij voelt als interviewer, met een aantal sidekicks, bekende Haarlemmers aan de tand als Erik van Muiswinkel, Dieuwertje Blok, Veldhuis en Kemper, Giel Beelen, Jacqueline Govaert, Dennis van der Geest, Mylou Frencken, Sue the Night, Joost Swarte, Mart Smeets en Zandvoorter Jan Lammers. "De meeste gasten komen naar de studio waar we vanwege de coronarichtlijnen de nodige maatregelen hebben getroffen. Anderen bellen we of er is een videoverbinding. Bastiaan Ragas komt bijvoorbeeld in de studio een liedje zingen", zegt Haarlem105-hoofdredacteur Wessel van Opstal.

Ook de burgemeesters van Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem schuiven aan. Alle gasten vertellen over de manier waarop zij het virus het hoofd bieden, en welke muziek, welke boeken, welke gedachten hen troost, steun of hoop bieden.

Intensive care

Hij wijst erop dat er naast de bekende gasten ook 'een mooie lijst' is van mensen uit de zorg die in de marathonuitzending aan bod komen. "Zo komt er een groepje medewerkers van de Intensive Care die samen een orkestje vormen. Normaal spelen ze aan de bedden van patiënten, maar dat kan nu even niet. Ze komen nu naar de studio om een liedje te spelen. Het is een beetje een triest verhaal want een verpleegkundige, een collega van hen, ligt nu zelf op de intensive care met corona. Het liedje wordt dus een soort ode aan die collega."

Tussendoor komen er in de uitzending reportages langs vanuit de Haarlemse regio. Luisteraars en kijkers kunnen tijdens de uitzending vragen stellen. Dat kan door in te bellen (023-2059105) of een bericht achter te laten op de website van Haarlem105.