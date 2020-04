Man (78) uit Wormerveer terecht

WORMERVEER - Een 78-jarige man uit Wormerveer is niet langer vermist. Hij was op de fiets vertrokken. De politie sprak van een 'urgente vermissing'.

De 78-jarige man is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een slank postuur en achterovergekamd grijs haar, schrijft de politie Zaanstreek. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauw jack, een bordeauxrood fleece vest, een grijze broek en zwarte schoenen.

Hij verplaatst zich op een grijze, elektrische herenfiets van het merk Batavus. De fiets is voorzien van zwarte tassen. Volgens de politie kan hij zich overal in de gemeente Zaanstad bevinden. In tegenstelling tot op de foto hierboven draagt hij momenteel geen bril.

Wanneer hij voor het laatst is gezien, is niet bekend. Wie Ton ziet, wordt gevraagd 112 te bellen en zijn locatie door te geven.

Update: De man is weer terecht.