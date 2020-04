Rappende evangelist maakt motivatievideo's voor Zaanse gedetineerden

ZAANSTAD - Joshua Kotadiny is een evangelist en regelmatig bezoekt hij de gevangenis van Zaanstad om daar in gesprek te gaan met de gedetineerden. Vanwege het coronavirus neemt hij nu z'n boodschap op via z'n mobiel. "Ik dank God voor de technologie, want ook zo kan je de jongens bereiken."

NH Nieuws

"Het liefst wil je ze natuurlijk even omhelsen en een boks geven," vertelt Joshua Kotadiny in Amsterdam Noord op het Purmerplein. "Door het coronavirus hebben de gedetineerden ook beperkingen en moeten ze afstand houden. Ze gaan zich isoleren, ze voelen zich nog eenzamer dan."

Quote "Ze zeggen dat de tijd in de gevangenis een verloren tijd is, maar je kan het ook zien als kostbare tijd" Joshua Kotadiny, evangelist

Kotadiny heeft een heftig leven achter de rug. Als tiener was hij namelijk zelf een crimineel. De Amsterdammer heeft daarvoor een tijd vastgezeten, maar nu hij z'n leven heeft verbeterd, probeert hij andere gedetineerden te inspiren en motiveren. Door z'n verhaal te vertellen, maar ook door te rappen. De evangelist vindt het namelijk belangrijk dat je je talenten benut. "Ze zeggen dat de tijd in de gevangenis een verloren tijd is, maar je kan het ook zien als kostbare tijd. Gebruik het binnen om juist iemand buiten te worden. Je kan veranderen."