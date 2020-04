HOOFDDORP - De politie zoekt naar een man die een of meerdere telefoons heeft gestolen in Hoofddorp. De dief sloeg eerder vanavond z'n slag op het Almkerkplein.

Via een Burgernetmelding hoopt de politie op tips waarmee de man in de kraag kan worden gevat. Het is een lichtgetinte man van ongeveer 1.75 meter. Hij droeg een zwarte jas van Canada Goose en een zwarte pet.