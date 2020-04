Baggerdepot bij IJmuiden wordt uitvalsbasis windparken Noordzee: "Moderne energiehaven"

De ontwikkeling van de haven is cruciaal voor de ontwikkeling van de windmolenparken, vinden de partijen die eerder vandaag een convenant voor de ontwikkeling tekenden. Behalve het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Holland zijn dat de gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam.

De haven, die vlak vóór de sluizen zal worden aangelegd, krijgt een kade van ruim een halve kilometer, waarvan tweehonderd meter met een diepte van 12,5 meter. Behalve het oppervlak van de Averijhaven zal de energiehaven ook vijf hectare bedrijfsterrein van Tata Steel beslaan. Het bedrijf heeft dat terrein beschikbaar gesteld voor bedrijven die een rol kunnen spelen bij de energietransitie. Bovendien is de haven straks bereikbaar via het terrein van Tata Steel, waarmee ook de bereikbaarheid is gegarandeerd.

Het huidige baggerdepot is in bezit van het Rijk. Om er een haven van te maken, moet het depot eerst worden geleegd. Wanneer dat exact gebeurt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat tegelijkertijd een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de impact van de aanleg van de haven op het milieu.