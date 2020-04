Fotoshoot bij de voordeur: Esther legt herinnering aan deze tijd vast

GROOTEBROEK - Wie deze bijzondere tijd als herinnering vast wil leggen, kan bij fotograaf Esther Pronk uit Grootebroek terecht. Door de coronacrisis heeft ze een lege agenda en die vult ze nu op met 'raam- en voordeurfotoshoots.' Ze zijn gratis, maar het is wel de bedoeling dat de modellen in ruil daarvoor iets terug doen voor een ander.

Nu iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven, bleef de fotostudio van Esther ook leeg. Ze is ook schoolfotograaf en krijgt dit jaar dus ook geen leerlingen voor de lens. Geïnspireerd door andere fotografen in Nederland begon Esther twee weken geleden met het fotograferen van gezinnen in de coronatijd. Tekst loopt door onder de video

NH Nieuws

Ze plaatste een oproep op Facebook en er was gelijk genoeg animo. "Ondertussen zijn we twee weken verder en heb ik al een stuk of 26 mensen op de foto gezet", vertelt ze. De foto's laten het leven van vandaag de dag zien en dat zijn voor Esther bijzondere fotoshoots. "Dat ik bij het gezin langsga vind ik wel bijzonder, want ik fotografeer heel vaak vanuit de fotostudio. Iedereen heeft toch wel z’n eigen verhaal, dat maakt het wel speciaal." Zo stond ze bij een ic-verpleegkundige voor de deur, was ze op 'raamvisite' bij een pasgeboren kindje en ging ze op pad voor iemand die de fotoshoot cadeau gaf voor haar ouders hun huwelijksjubileum.

Quote "Ik kom gratis een foto maken, dus als een ander dan ook iets voor een ander doet help je elkaar een beetje" Esther Pronk, fotograaf

De fotoshoots zijn een soort ruilhandel, zo legt Esther uit. "Ik was bij een gezin en die zeiden 'we vinden het zo leuk, wij doneren aan doneereenmondkapje.nl'. Ik dacht dat is eigenlijk wel heel leuk, ik zet het neer als een soort ruilactie: ik kom gratis een foto maken dus als een ander dan ook iets voor een ander doet help je elkaar een beetje. Hoe lang Esther nog langs de deuren gaat, dat weet ze niet. "Zolang er aanvragen komen en mijn agenda leeg blijft, ga ik ermee door. Als volgende week de regels versoepeld worden, wie weet kan ik dan m’n betaalde opdrachten ook wel gaan doen, dan komt dit te vervallen. Maar voor nu vind ik het wel heel leuk om te doen."