Amsterdam Amsterdamse Taiwo maakt spandoek voor zorgers: “Dit is wat ik kan doen”

Taiwo Feyisipo uit de Amsterdamse K-Buurt heeft een spandoek gemaakt om zorgers te bedanken en coronaslachtoffers te herdenken.

“Ik doe dit voor de gemeenschap hier, want we hebben gemerkt hoe extreem belangrijk zij zijn in deze crisis”, vertelt hij in NH Buurten. “Dit zijn niet alleen mensen in de zorg, maar bijvoorbeeld ook vuilophalers.

Taiwo Feyisipo

De Amsterdammer vindt het fijn om met een spuitbus in de weer te zijn nu zijn kapperszaak gesloten is. “Het is heel moeilijk dat ik niet kan werken. Dit kan ik wel doen. Op de spandoek staat: Zorgers bedankt 1104. Dit verwijst naar de postcode van zijn wijk.

Taiwo is niet de enige betrokken bewoner in zijn buurt. Er zijn verschillende initiatieven gestart sinds Nederland in quarantaine is. Vanuit bewonersorganisatie Hart voor de K-Buurt gebeurt er veel. Van onlinebijeenkomsten voor bewoners om contact met elkaar te blijven houden tot een stickeractie met coronavoorlichting.

Volgens Renate Nollen die in de flat Klieverink woont is deze voorlichting belangrijk. “Hart voor de K-Buurt had gauw door dat dit een lastige locatie is. In een flat is het moeilijk er om afstand te houden. Bijvoorbeeld wanneer je de lift in gaat”, zegt Renate.

Renate Nollen

Zelf heeft ze ook iets bedacht om buurtbewoners te helpen deze tijd door te komen. Haar oplossing is meer groen. Ze heeft zich samen met andere gelijkgestemden verenigd in Groenplatvorm Zuidoost. Zij helpen nu andere bewoners om hun balkon of tuin groener te maken in coronatijd. Het platform helpt met aarde, zaden en geeft online cursussen. “Hiermee doen we echt wat voor de buurt”, aldus Renate.

Er zijn ook uitdagingen voor de buurt volgens mediamaker Elvis Ruth Penuel. “Nu de zon gaat schijnen, komen mensen wel meer naar buiten. Ik spreek mensen wel aan en probeer met K-Buurt TV bewoners aan te sporen zich aan de regels te houden.”

Jeet Jitbahadoer