Kabinet komt met 650 miljoen voor landbouw: "Dat kan ze op de been houden"

WIERINGERWAARD - Tulpenbollenkweker René Klaver exporteert normaal gesproken veel bollen naar het buitenland. Dankzij de coronacrisis is het nu nog maar de vraag of hij zijn producten wel kwijt kan. De overheid heeft 650 miljoen euro vrijgemaakt om onder andere de tulpenbollenkwekers tegemoet te komen.

Voor René is het nog te vroeg om te zeggen in hoeverre de crisis zijn bedrijf raakt. Hij neemt de nodige maatregelen om het hoofd boven water te houden: "We hebben geen personeel aangenomen en werken met onze kinderen. Die studeren nu thuis dus ze kunnen wat meer meehelpen op het land. We hoeven nog geen beroep te doen op de financiële steun van de overheid. Nog niet", vertelt hij.

Niels Kruik van de Vereniging Bloembollencultuur vreest dat de impact van de coronacrisis flink zal zijn in de sierteeltsector: "De bloemen kunnen op dit moment gewoon niet weg. Er is geen vracht en ook geen vraag. We zijn bang dat er zoveel vraaguitval is dat we 30 procent bollenoverschot hebben."

Hij is van mening dat het steunpakket van de overheid voldoende is: "Ik geloof dat het ze op de been kan houden. We zijn er heel blij mee."