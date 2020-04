Veiligheidsregio maakt erehagen bij uitvaarten mogelijk

NOORD-HOLLAND Omdat door de maatregelen veel mensen in deze periode niet bij de uitvaart van een overleden naaste kunnen zijn, maakt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nu een uitzondering voor erehagen.

Dat betekent dat - ondanks het verbod op het organiseren van samenkomsten - maximaal honderd mensen een erehaag mogen vormen. Op die manier kunnen zij volgens de Veiligheidsregio 'in deze bijzondere tijd in aangepaste vorm afscheid nemen'.

Erehaag in plaats van massale uitvaart voor Bettina

De afgelopen tijd werden bij meerdere uitvaarten in de provincie erehagen gevormd. Sinds het verbod op samenkomsten moet daarvoor een ontheffing worden aangevraagd.

De erehaag mag op z'n vroegst een half uur voordat de rouwstoet voorbijkomt worden gevormd. Zodra de stoet voorbij is, dient iedereen de locatie zo snel mogelijk te verlaten, opnieuw met inachtneming van de anderhalvemeterregel. De rouwstoet mag maximaal uit negen auto's bestaan.

