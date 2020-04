Drechterland heeft hoogst aantal coronadoden van West-Friesland

In de gemeente Drechterland stierven namelijk in totaal acht personen aan het virus. Dat lijkt weinig, maar om dit in verhouding te zien met de bevolkingsdichtheid van de gemeente, worden de cijfers per honderdduizend inwoners vergeleken.

Wanneer je Drechterland naast andere gemeentes legt, dan is te zien dat Drechterland 40,6 overledenen zou tellen op honderdduizend inwoners. Bij andere Westfriese gemeentes is dat niet hoger dan 17 overledenen per honderdduizend inwoners. De gemeente Opmeer kent in verhouding het laagst aantal sterfgevallen.

Bekijk hier het aantal sterfgevallen in uw gemeente: