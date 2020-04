Pride Amsterdam afgeblazen vanwege coronavirus

De stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) zegt dat het niet verantwoord en ook niet haalbaar is om het evenement door te laten gaan. "We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan", zegt scheidend voorzitter Frits Huffnagel.

Honderdduizenden mensen

Zo is er volgens Huffnagel geen anderhalve meter afstand te houden. "Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet."

Mocht de overheid wel zeggen dat er eind juli grote evenementen mogen plaatsvinden, dan is de verwachting dat veel organisaties geen geld hebben voor een feest of een boot. "De LHBT-horeca in het hele land krijgt momenteel zware klappen", stelt Huffnagel.

Subsidie

In overleg met de gemeente is daarom besloten om de 25ste editie van Pride Amsterdam pas in 2021 te organiseren. Ook mag de stichting Amsterdam Gay Pride, omdat er al uitgaven zijn gedaan en geen inkomsten zijn, tachtig procent van het door de gemeente gegeven subsidiebedrag houden. Daarmee moet 'een gedeelte van het verlies in 2020' gedekt worden.

"Nu kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen en zorgvuldig handelen ten opzichte van onze eigen mensen, onze deelnemers en alle betrokken partijen die Pride Amsterdam elk jaar weer mogelijk maken", zegt Huffnagel. "Ik ben uiteraard diepbedroefd over het niet doorgaan, maar ik weet ook dat dit het enige juiste besluit is dat we hebben kunnen nemen."

Botenparade

Deelnemers die een plek in de 25ste botenparade hebben weten te bemachtigen, blijven verzekerd van deelname. Zij zullen alleen niet op 1 augustus 2020 door de grachten varen, maar een jaar later, op 7 augustus 2021.

Pride Amsterdam zou in eerste instantie dit jaar negen dagen duren, van van 25 juli tot en met 2 augustus.