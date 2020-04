HILVERSUM - Hilversum worstelt met de vraag of er moet worden opgetreden tegen voetballende jongeren op trapveldjes. Er zijn veel signalen dat jongeren op trapveldjes de regels om afstand te houden negeren, maar Hilversum weet niet of het daar tegen op moet treden.

Hilversum probeert jongeren zich meer bewust te laten worden van het belang om afstand te houden in de coronacrisis. Dat gebeurt onder meer met boodschappen op straten en stoepen. "Op allerlei plekken waar jeugd komt is met een mal de volgende boodschap op de grond gespoten: met 1,5 meter afstand beschermen wij elkaar, neem dit serieus en voorkom maatregelen en volg de aanwijzingen van de overheid op."

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651