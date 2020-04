Mysterie: In Heemstede relatief veel overledenen aan corona

HEEMSTEDE - In Heemstede zijn tot nu toe 25 inwoners overleden aan het coronavirus. Het aantal overledenen is zo hoog dat Heemstede in de landelijke top tien eindigt op plek negen wat betreft het aantal coronadoden per 100.000 inwoners.

Ter vergelijking: De veel grotere stad Haarlem telt 42 coronadoden, Zandvoort zes en Bloemendaal drie. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vandaag bekend heeft gemaakt. Het zijn cijfers over waar de mensen vandaan komen, niet waar ze zijn overleden.

Een woordvoerder van het RIVM erkent dat het in Heemstede gaat om een "relatief hoog aantal." Maar net als de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de GGD onder valt, is er bij het RIVM geen verklaring voor te geven. Het enige concrete cijfer dat daar iets over zegt is het aantal ziekenhuisopnames. Heemstede heeft een filiaal van het Spaarne Gasthuis binnen de gemeentegrenzen. "Maar die ziekenhuisopnames springen er niet uit in Heemstede", zegt de RIVM-woordvoerder.

Oorzaak

Bij de GGD zegt een woordvoerder het 'superlastig' te vinden een verklaring voor het hoog aantal coronadoden in Heemstede te geven. Er is niet één oorzaak aan te wijzen. "Dat kan allerlei oorzaken hebben. Als we wisten hoe dit zou komen, dan hadden we allang maatregelen genomen."