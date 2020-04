Kaart: kijk hier hoeveel mensen in jouw gemeente zijn overleden door corona

NOORD-HOLLAND - Voor het eerst publiceert het RIVM het aantal sterfgevallen door corona per gemeente. De gemeente Heemstede valt in Noord-Holland op. Daar overleden 25 mensen.

Ook in Wormerland, Drechterland en Zandvoort zijn opvallend veel mensen overleden aan de gevolgen van het corona-virus.

Een woordvoerder van het RIVM erkent dat het in Heemstede gaat om een "relatief hoog aantal." Maar net als de Veiligheidsregio Kennemerland, waar de GGD onder valt, is er bij het RIVM geen verklaring voor te geven.

Bij de GGD zegt een woordvoerder het 'superlastig' te vinden een verklaring voor het hoog aantal coronadoden in Heemstede te geven. Er is niet één oorzaak aan te wijzen. "Dat kan allerlei oorzaken hebben. Als we wisten hoe dit zou komen, dan hadden we allang maatregelen genomen."