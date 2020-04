350 mensen slapen minder slecht door hoger aanvliegen van Polderbaan

VELSEN - Vliegtuigen die landen op de Polderbaan moeten met ingang van 21 mei 's nachts aanvliegen op een hoogte van 2100 meter. Dat is nu nog 1700 meter. Dit maakt de Omgevingsdienst IJmond vandaag bekend in een persbericht. Al eerder is bekend geworden dat ook de Zwanenburgbaan met deze maatregel te maken krijgt.

Hoger aanvliegen zou tot minder klachten moeten gaan leiden in met name Limmen en Castricum. Door de coronacrisis ligt het vliegverkeer op dit moment stil. Tot het moment dat Schiphol dicht ging, hadden vooral deze plaatsen last.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft late uitrekenen dat de nieuwe maatregel in de regio zal leiden 'tot een vermindering van 350 mensen die ernstig gestoord worden in hun slaap.' Het gaat om de uren tussen 23.00 uur en 06.00 uur.

Datum

Dat de ingangsdatum 21 mei is, is een administratieve aangelegenheid. Er treedt die dag een nieuw vliegschema in werking. De Velsense wethouder Sebastian Dinjens vertegenwoordigt de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Haarlem in het overleg. "Zodra er voor het vliegverkeer geen beperkingen meer gelden, zal de hinder ook weer toenemen. Dan zal ook het belang van de maatregel blijken", zegt hij.

"Maar we zullen moeten blijven monitoren, want al vaker is gebleken dat volgens berekeningen van de vliegsector maatregelen effect hebben, maar dat dat in de praktijk tegenvalt", benadrukt hij.