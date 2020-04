RIVM publiceert coronadoden per gemeente

AMSTELVEEN - Het RIVM heeft voor het eerst cijfers per gemeente gepubliceerd over het aantal inwoners dat aan de gevolgen van het coronavirus is overleden.

In de gemeente Amstelveen zijn 27 slachtoffers te betreuren, omgerekend is dat 29,4 per 100.000 duizend inwoners.

Verderop in Amstelland, volgt de gemeente Aalsmeer met 2 coronadoden. Omgerekend is dat 6,3 per 100.000 duizend inwoners. In Uithoorn is 1 iemand overleden, omgerekend is dat 3,4 per 100.000 duizend inwoners.

De gemeente Ouder-Amstel is bespaard gebleven, daar is voor zover bekend niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Haarlemmermeer

Het RIVM heeft ook cijfers gepubliceerd over de gemeente Haarlemmermeer. En daaruit blijkt dat hier 14 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Omgerekend is dat 9 per 100.000 inwoners.