Pand in Amsterdam-Noord beschoten

AMSTERDAM - Een pand aan de Waalenburgsingel in Amsterdam-Noord is vannacht beschoten. Er zijn meerdere schoten gelost.

De politie kreeg rond 03.00 uur 's nachts een melding dat er mogelijk schoten waren gelost op het pand. Op de plek werden door agenten meerdere kogelinslagen aangetroffen.

Ook verklaarde een bewoner dat er op het moment van de knallen lichtflitsen te zien waren vanaf de achterzijde van het pand. Niemand raakte gewond.

Wie iets rond 03.00 uur in de omgeving van de Waalenburgsingel heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.