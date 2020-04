Aantal Noord-Hollandse verkeersdoden vorig jaar bijna gelijk gebleven

NOORD-HOLLAND - Vorig jaar zijn er in Noord-Holland 87 mensen om het leven gekomen bij verkeersongevallen. Vergeleken met 2018 is dit een afname van 3 doden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In Noord-Holland vielen de meeste slachtoffers (21) binnen de leeftijdscategorie '80 jaar of ouder'.

In heel Nederland kwamen er in 2019 in totaal 661 mensen om door een verkeersongeval: 17 minder verkeersdoden dan in 2018, maar nog steeds meer slachtoffers dan in de jaren 2012-2017.