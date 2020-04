Zachte handen voor de zorg: Lindendael krijgt handcrèmes gedoneerd. 

HOORN - Met het vele handenwassen en ontsmetten, drogen de handen van het zorgpersoneel snel uit. En dat laat initiatiefneemster Monique Olijve-Strijdonck niet zomaar gebeuren. Elk paar handen in de zorg zijn onmisbaar. Daarom doneert ze flesjes handcrème aan het zorgpersoneel van Lindendael in Hoorn.

"Mensen kunnen tegen de kostprijs handcrèmes kopen, en die verdelen wij weer in de zorg", vertelt Monique tegen NH Nieuws. In totaal zijn er in Nederland nu ruim 4700 handcrèmes opgehaald. Mensen kunnen via een Tikkie een handcrème kopen die ten goede komt aan de zorg. Bij verzorgingshuis Lindendael in Hoorn werden vandaag de eerste in de regio uitgereikt.